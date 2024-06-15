Наставник сборной Сербии высказался перед игрой с Англией

Драган Стойкович, главный тренер сборной Сербии, высказался перед матчем против сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча пройдёт 16 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Я бы не делал различий между первой, второй и третьей игрой в группе. Мы начинаем против одного из фаворитов, но мы усердно работаем, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим испытаниям. С тренерской стороны сделано все, чтобы игроки проводили все тренировки на высшем уровне. Я считаю, что физически и тактически мы готовы, - сказал специалист на пресс-конференции перед игрой с англичанами.