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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наставник сборной Сербии высказался перед игрой с Англией

15 Июня 2024 • 20:30 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
Через 23 ч. 47 мин.

Драган Стойкович, главный тренер сборной Сербии, высказался перед матчем против сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, встреча пройдёт 16 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Я бы не делал различий между первой, второй и третьей игрой в группе. Мы начинаем против одного из фаворитов, но мы усердно работаем, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим испытаниям. С тренерской стороны сделано все, чтобы игроки проводили все тренировки на высшем уровне. Я считаю, что физически и тактически мы готовы, - сказал специалист на пресс-конференции перед игрой с англичанами.

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