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Чемпионат Европы по футболу 2024

Блинд: «У сборной Нидерландов лучшая оборона в Европе»

15 Июня 2024 • 20:24 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
Через 17 ч. 47 мин.

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд в преддверии стартового для своей команды матча на Евро-2024 высказался об оборонительной линии нидерландцев.

- Если взглянуть на те клубы, в которых играют в Европе наши защитники, то можно даже сказать, что у нас лучшая линия обороны в Европе. Приятно быть ее частью и учиться у других парней, как действовать в той или иной ситуации, - сказал защитник перед матчем с Польшей.

Напомним, Нидерланды и Польша сыграют 16 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Блинд является игроком «Жироны». В 35 официальных матчах сезона 2023/2024 защитник записал на свой счёт три гола и два голевых паса на партнёров.

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