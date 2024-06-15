Блинд: «У сборной Нидерландов лучшая оборона в Европе»

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд в преддверии стартового для своей команды матча на Евро-2024 высказался об оборонительной линии нидерландцев.

- Если взглянуть на те клубы, в которых играют в Европе наши защитники, то можно даже сказать, что у нас лучшая линия обороны в Европе. Приятно быть ее частью и учиться у других парней, как действовать в той или иной ситуации, - сказал защитник перед матчем с Польшей.

Напомним, Нидерланды и Польша сыграют 16 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Блинд является игроком «Жироны». В 35 официальных матчах сезона 2023/2024 защитник записал на свой счёт три гола и два голевых паса на партнёров.