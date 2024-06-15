Семшов назвал единственный минус сборной Испании

Экс-игрок «Динамо» и футбольный эксперт Игорь Семшов поделился комментарием о сборной Испании.

«Единственный минус Испании — одно поколение опережает другое. Одни выиграли все, что можно. Сейчас поколение Педри и Ямаля опередили другое», — заявил Семшов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

Эксперт отметил, что у испанцев регулярно меняется состав, отсюда и нестабильные результаты.

Сегодня, 15 июня, сборная Испании и сборная Хорватии встречаются между собой в матче первого тура чемпионата Европы – 2024. Спортивный портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.