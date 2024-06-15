Ямаль — самый молодой автор ассиста в истории Евро

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль отметился результативной передачей в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Хорватией.

Встреча между командами проходит в эти минуты. На перерыв сборная Испании ушла с преимуществом над Хорватией в три гола.

Свой третий гол испанцы забили в компенсированное время первого тайма. Именно в этом взятии ворот поучаствовал 16-летний Ямаль, который стал автором голевой передачи на Даниэля Карвахаля.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал самым молодым футболистом, принявшим участие в матче чемпионата Европы.

За ходом событий в игре Испания – Хорватия можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.