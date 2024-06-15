32-летний Карвахаль отметился голом в первом матче на Евро в карьере

Удивительный факт – опытный защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль проводит в свои 32 года лишь первый матч за «красную фурию» в рамках чемпионатов Европы. Вечером субботы испанцы играют против сборной Хорватии, после первого тайма команда Испании громит «шашечных» - 3:0. Карвахаль стал автором одного из голов.

Чемпионаты Европы 2016 и 2020 (2021) годов Карвахаль пропустил – оба раза Дани помешали травмы. Самое обидное, что в 2016 году он травмировался в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее мы сообщали, что гол в ворота хорватов стал для Карвахаля первым за 45 матчей в форме национальной команды.

Текстовая трансляция игры - здесь.