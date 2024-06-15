Карвахаль забил первый гол в карьере за сборную Испании

Вечером субботы сборная Испании неожиданно громит команду Хорватии в Берлине на Евро-2024. Команды встречаются в первом туре группового этапа в рамках квартета В. Голами отличились в составе «красной фурии» Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль.

Удивительно, но для Карвахаля этот гол стал первым в карьере за национальную команду. Ранее за 44 прошедших матча Дани ни разу не забивал в составе сборной.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча из любой точки мира, где есть Интернет, можно на нашем портале. Начинается второй тайм!