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Чемпионат Европы по футболу 2024

Влахович: «Сборная Англии – одна из сильнейших команд на Евро-2024»

15 Июня 2024 • 19:55 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
16.06 22:00

Душан Влахович, игрок сербской сборной, дал свой комментарий перед матчем с командой Англии на Евро-2024.

Напомним, встреча пройдёт 16 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Это одна из самых сильных команд на чемпионате Европы, нам предстоит тяжёлый матч, у них в команде первоклассные футболисты. Но англичане в последнем своём матче показали, что нет тех, кто не проигрывает. Мы видели их матч против Исландии.

Мы счастливы попасть на Евро спустя 24 года. Будем делать всё для того, чтобы выйти в плей-офф, - сказал форвард сборной Сербии перед матчем с Англией.

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