Стало известно, кому Модрич отдаст свою футболку после матча со сборной Испании

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Испании Лука Модрич подарит свою игровую футболку с матча первого тура Евро-2024 журналисту, который брал у игрока интервью перед игрой.

Как сообщает AS, журналист во время интервью подарил Модричу футболку бывшего нападающего «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоны. В знак благодарности за такой подарок хорват пообещал после матча подарить журналисту свою игровую футболку.

Игра между сборными Испании и Хорватии проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.