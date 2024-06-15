Испания громит Хорватию в матче Евро-2024

Сегодня, 15 июня, сборная Испании проводит свой первый матч на чемпионате Европы против национальной команды Хорватии.

В самом конце первого тайма сборная Испании забила третий мяч в ворота Хорватии и уже с крупным счетом обыгрывает своего первого соперника на турнире. Первый гол в матче записал в свой актив Альваро Мората, а автором второго мяча стал Фабиан Руис.

До разгромного счет довел Даниэль Карвахаль. Ламин Ямаль выполнил классный заброс в штрафную хорватов, где Карвахаль выскочил из-за спины защитника и первым же касанием вонзил мяч в сетку.

Текстовая трансляция матча Испания – Хорватия проходит на портале LiveResult.