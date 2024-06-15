Влахович обратился к болельщикам сборной Сербии перед игрой с Англией

Душан Влахович, форвард сборной Сербии, высказался о поддержке болельщиков на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, 16 июня сербская национальная команда встретится на Евро-2024 со сборной Англии, встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Что касается болельщиков, то это очень эмоционально. Невероятное чувство ощущать эту любовь. Каких-то пару лет назад я был таким же, как они. У меня были свои кумиры, была та же реакция, когда видел кого-то из них. Всегда стараюсь идти на контакт и выразить признательность всем, кто приходит нас поддержать. Знаю, как это бывает. Несколько дней дети будут говорить только об этом, и это точно останется в памяти на всю жизнь. Когда мы видим, как сильно люди нас любят, это придает нам еще больше сил. Благодарю всех болельщиков, и мы с нетерпением ждем встречи с ними в Гельзенкирхене, - сказал Влахович перед матчем с Англией.