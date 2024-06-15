Самая сексуальная поклонница сборной Хорватии посетила первый матч команды на Евро-2024

В субботу, 15 июня, сборная Хорватии проводит свой дебютный матч на чемпионате Европы – 2024 против Испании.

На данной игре присутствует самая известная и сексуальная болельщица национальной команды Хорватии Ивана Кнолль, к которой было приковано пристальное внимание на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

В эти минуты проходит первый тайм матча первого тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Хорватии. В настоящий момент испанцы ведут в счете, забив в ворота хорватов уже два мяча.

Прямая текстовая трансляция встречи между сборными Испании и Хорватии доступна на спортивном портале LiveResult.

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