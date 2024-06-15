Фабиан Руис удвоил преимущество сборной Испании в игре с Хорватией

Сегодня, 15 июня, сборные Испании и Хорватии проводят встречу в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024.

На текущий момент счет в игре уже 2:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте. Первый мяч в сетку ворот хорватов отправил Альваро Мората с передачи Фабиана Руиса.

Автором второго забитого гола стал сам 28-летний Руис, который получил передачу от Педри, дважды на замахе поймал соперников, после чего точным ударом отправил игровой снаряд под самую штангу.

Прямая текстовая трансляция матча Испания – Хорватия доступна на портале LiveResult. Следить за ходом поединка можно по ссылке.