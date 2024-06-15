Мората забил свой седьмой гол в рамках Евро и догнал Гризманна и Ширера

Вечером субботы в Берлине в рамках квартета В играют сборные Испании и Хорватии. «Красная фурия» повела благодаря голу Альваро Мораты, своего центрального форварда.

Любопытно, что этот гол стал для Альваро уже седьмым в рамках первенств Европы. По этому показателю он догнал бывшего форварда сборной Англии Алана Ширера и Антуана Гризманна, игрока атаки сборной Франции.

Теперь в списке лучших бомбардиров Евро перед Моратой два игрока – Мишель Платини (девять голов) и Криштиану Роналду (14 голов).

Текстовую трансляцию битвы испанцев и хорватов ведёт наш портал. Впереди «красная фурия» - 2:0!