Мората забил первый гол сборной Испании на Евро-2024

Сегодня, 15 июня, сборная Испании встречается со сборной Хорватии в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024.

На данный момент испанцы ведут в счете 1:0. Автором первого забитого мяча на турнире в составе сборной Испании стал нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората. 31-летний форвард вырвался один на один с вратарем после великолепного разрезающего паса от Фабиана Руиса и уверенно отправил мяч в сетку ворот Хорватии.

За всеми событиями матча между национальными командами Испании и Хорватии вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.