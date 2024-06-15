Для кого Евро-2024 может стать последним в карьере

Футбол мы любим за то, что он имеет много общего с жизнью. Кто-то вообще скажет, что футбол и есть жизнь. Главная схожесть игры номер один с нашей повседневностью заключается в том, что в нем есть место победам, поражением, радостью и грустью. В нашем материале мы остановимся на последнем. Всегда грустно, когда великие заканчивают. И очень сентиментально, когда ты понимаешь, что данный турнир станет для них последним. Сегодня мы остановимся на тех великих футболистах, для которых нынешний чемпионат Европы может стать местом последней битвы.

Криштиану Роналду

Про этого мастера сказано уже все и что-то новое придумать будет сложно. Криш ассоциируется с железным человеком, учитывая в какой он находится форме. Возможно, что на предстоящем чемпионате мира его увидим, а вот на европейском форуме уже вряд ли, так как на следующем Евро ему будет уже 43 года. Конечно, в отношении этого человека редко употребимо слово уже – ведь всегда казалось, что у него многое впереди. Даже тогда, когда ему было за 30. Криштиану доказывал, что можно обманывать физиологию, однако так можно далеко не всегда. Но не будем концентрироваться на плохом. У КриРо была отличная карьера в сборной, где место было всему: победам, поражениям, слезам горя и радости. Вспоминается, как он остановился в шаге от победы на домашнем Евро-2004. В памяти его конфликт с одноклубником Руни на ЧМ-2006. И естественно его триумф в 2016-ом году. Где его слезы от горечи травмы в финале сменились радостью великого триумфа.

Лука Модрич

Далее речь пройдет про ровесника Криштиану и экс-одноклубника. Как вы догадались – речь о Луке Модриче. Он – тот футболист, который стал иконой хорватского футбола еще в период игровой карьеры. Лука был мотором своей национальной сборной, которая дважды подряд брала медали чемпионата мира, что дорогого стоит. Напомним, что население Хорватии чуть менее 4 млн. человек. Интересный факт, что Модрич шесть раз выигрывал Лигу Чемпионов! Например, данный титул лишь три раза покорялся МЮ. Зато по количеству побед в ЛЧ у Луки паритет с «Баварией». Модрич – это отражение не времени, а нескольких времен, так как в сборной он с 2006-ого года. Менялись тренеры, эпохи и взгляд на футбол, но неизменно все это время Лука выходил в форме «шашечных».

Тони Кроос

И снова в нашем списке нашлось место игроку мадридского «Реала». Тони 34 года, и он уже объявил, что чемпионат Европы станет для него лебединой трелью в футболе. Эксперты нашли ассоциацию между Кроосом и Зиданом, так как оба повесили буты на гвоздь в 34 года. Но многие забывают, что последний сезон для Зинедина не был успешным в составе «Реала». А вот для Тони он стал триумфальным – победа в ЛЧ тому подтверждение. Чтобы доказать крутость Тони – достаточно просто перечислить его достижения: шесть побед в ЛЧ (прямо как Модрич), победа на чемпионате мира и два выхода в полуфинал чемпионата Европы. Также Тони потрясающе стабильный игрок – он неизменный игрок стартового состава сборной Германии с 2010-ого года. Только из-за него многие болельщики хотят, чтобы на этом турнире немцы выступили хорошо, чтобы Кроос ушел не просто красиво, а космически красиво.

Томас Мюллер

Сейчас мы вспомним про партнера Крооса по сборной Германии. Примечателен тот факт, что Томас и Тони дебютировали в один год в немецкой сборной, а также они являются ровесниками – на данный момент обоим по 34 года. Томас стабильно на протяжении 14 лет является лидером в «Баварии» и в национальной команде. И он на протяжении всей карьеры неизменно является игроком мюнхенцев. Главные достижения Мюллера: победа на чемпионате мира, а также два триумфа в Лиги чемпионов. Думаю, что такие успехи говорят о многом.

Мануэль Нойер

Нойеру 38 лет, и вряд ли он уже сыграет после Евро в форме немецкой сборной. Мануэль, как и многие из нашего списка, является футбольным символом своего времени. Именно он открыл вратарский стиль, который схож с игрой последнего защитника. Нойер пять раз признавался лучшим вратарем Европы, также нельзя забывать, что он является чемпионом мира и двукратным победителем Лиги Чемпионов.

Оливье Жиру

Это тот футболист, чья карьера развивалась не стремительно, но постепенно. Он не казался перспективным игроком, но его работа над собой сделала свое дело. В 26 лет он стал чемпионом Франции в составе «Монпелье». За год до этого дебютировал в сборной Франции. Основным нападающим Оливье стал на Евро-2016. Именно этот турнир стал новой вехой сборной Франции, которая всегда претендует на самые высокие места. В 30 лет Жиру стал вице-чемпионом Европы. Еще через два года чемпионом мира, а в 35 ему покорилась Лига Чемпионов с «Челси». Пример Оливье показывает, что трудолюбие помогает стирать любые границы. Сейчас ему 37 лет. С одной стороны, он может вскоре закончить карьеру. С другой, Оливье еще может пошуметь.

Антуан Гризманн

Антуану 33 года и есть шансы, что мы его можем увидеть на следующих топ-турнирах. Но, согласитесь – возраст ветеранский. Гризманн является дирижёром своей сборной. Он, как и прошлый наш герой, погрузил свою национальную сборную в новую успешную эпоху, где нашлось место триумфу на чемпионате мира, а также выход в финалы Евро и того же планетарного первенства. Нельзя забывать, что Антуан является знаковым футболистом для своего клуба. Он является лучшим бомбардиром «Атлетико» за всю историю этой команды. Многие говорят о том, что он невезуч в финалах. Да, он вместе с «Атлетико» дважды уступал в финале ЛЧ «Реалу». Один раз в дополнительное время, когда соперник на 93 минуте перевел игру в овертайм, а во второй раз поражение случилось в серии пенальти. Плюс и со сборной были драматически поражения в решающих матчах. Это финал с Португалией на Евро-2016, где мушкетеры уступили в доп.время. И драматический триллер с Аргентиной – в финале ЧМ-2022, где французу уступили в серии пенальти. Благо, что Антуан является чемпионом мира, что вдоволь перекрывает неудачи его команд в финалах.

Харри Кейн

Если мы говорим о невезении, то сразу на ум приходит ассоциация с Харри Кейном. С человеком, который является машиной по забиванию голов, но у него в свои 30 лет нет титулов. Надеюсь, что пока. Харри три раза становился лучшим бомбардиром АПЛ. Сейчас он является лучшим бомбардиром сборной Англии за всю ее историю. Кейн доходил до финала ЛЧ с «Тоттенхемом» и до аналогичной стадии Евро-2020, однако фортуна к его командам не была благосклонна. Считаю, что данный футболист достоин больших трофеев. Надеюсь, они ему покорятся.

Виргил Ван Дейк

Если мы говорили про игрока, который был лучшим бомбардиром АПЛ, то теперь вспомним про футболиста, который имеет статус лучшего защитника данной лиги. В отличие от Харри, у Виргила везения больше. Он, все-таки, является победителем Лиги Чемпионов и Английской Премьер-лиги. Но вот со сборной достижениями Виргил похвастать не может – выше четвертьфинального барьера он не поднимался. На данный момент Ван Дейку 32 года и у него не так много времени, чтобы восполнить данный пробел.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич