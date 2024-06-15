Зинченко поделился мнением о больших ожиданиях от сборной Украины на Евро-2024

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о больших ожиданиях от национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Многие ожидают от нас хорошего результата. У нас хорошая сборная, но я не люблю делать громкие заявления. Нам всё нужно доказывать на поле. Давление есть всегда, а сейчас оно немного на более высоком уровне. Но я надеюсь, что каждый из нас отдаст всего себя, и это будет видно каждому болельщику», — цитирует Зинченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией. Первый матч состоится 17 июня. Украинская национальная команда встретится с Румынией. 21 июня сборная Украины сыграет со Словакией, а 26 июня — с Бельгией.