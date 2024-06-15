Рикардо Родригес провёл свой 22-й матч на крупных турнирах за сборную - это рекорд

Рикардо Родригес провёл свой 22-й матч на крупных турнирах, а именно на чемпионатах мира и чемпионатах Европы по футболу. Как делится Opta Sports, это абсолютный рекорд для игроков его сборной, сборной Швейцарии.

Напомним, что вечером субботы сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Венгрии в первом туре группового этапа Евро-2024. Игра завершилась со счётом 3:1. Родригес вышел на поле в стартовом составе.

Сейчас Рикардо всего 31 год. Его клубом является середняк Серии А – «Торино». Ранее он играл за «Цюрих», «Вольфсбург», «Милан» и ПСВ.

Больше подробностей о первом матче субботы на Евро - в нашем ревью.