Семшов предположил, до какой стадии дойдёт Хорватия на Евро-2024

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился мнением о перспективах национальной команды Хорватии на текущем чемпионате Европы.

«Думаю, хорваты выйдут из группы. Максимум дойдут до 1/4 финала, — заявил Семшов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

По итогам жеребьевки сборная Хорватии попала в группу B, где также сыграют Албания, Испания и Италия.

Стоит сказать, что в эти минуты хорваты проводят свою первую игру на чемпионате Европы против сборной Испании.

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