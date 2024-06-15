Семшов назвал сильнейший турнир на планете

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о том, какой футбольный турнир является самым сильным.

«Евро — сильнейший турнир на планете. Сильнее, чем чемпионат мира», — заявил Семшов на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

При этом эксперт считает, что на текущем чемпионате Европы есть команды, которые не соответствуют уровню турнира.

Напомним, чемпионат Европы начался 14 июня. В эти минуты проходит игра первого тура между сборными Испании и Хорватии. Пока счет в матче не открыт. За ходом всей событий можно следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.