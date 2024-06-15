Агент Варга считает, что Венгрия выйдет из группы на Евро-2024

Известный футбольный агент Шандор Варга поделился впечатлениями от первого матча сборной Венгрии на Евро-2024.

«Сборная в хороших руках, но посмотрим, что они покажут с таким достойным соперником как Германия. Это игра и решит все! Тем более, сказал ребятам, что приеду болеть на Евро только в том случае, если они выйдут из группы! В футболе возможно все», — приводит слова Варги Sport24.

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы - 2024 венгерская команда уступила Швейцарии (1:3).