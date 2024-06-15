Тюрам: Мбаппе не мешает мне в сборной Франции

Нападающий национальной сборной Франции Маркус Тюрам дал комментарий по поводу своего взаимодействия с Килианом Мбаппе на футбольном поле. По словам Тюрама, Мбаппе не мешает центральным форвардам.

«Мбаппе никоим образом не мешает «девяткам» в сборной Франции. Он помогает другим футболистам. Отличные игроки могут дополнять друг друга. После финала чемпионата мира – 2022 я сказал, что перестал сомневаться в Килиане, он лучший игрок в мире!» - сказал Тюрам на пресс-конференции.

Первый матч на чемпионате Европы - 2024 сборная Франции проведёт в понедельник, 17 июня, - против Австрии.

Маркус Тюрам: «Я красивее Мбаппе – я не похож на черепашку-ниндзя»