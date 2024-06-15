Маркус Тюрам: «Я красивее Мбаппе – я не похож на черепашку-ниндзя»

Нападающий национальной сборной Франции Маркус Тюрам пошутил в ответ на ошибку журналиста. Представитель СМИ на пресс-конференции назвал Тюрама по имени Килиан, подумав, наверное, о Мбаппе.

«Я красивее Килиана. Я не похож на черепашку-ниндзя», - сказал Тюрам.

Первый матч на чемпионате Европы – 2024 сборная Франции проведёт в понедельник, 17 июня. Команда Дидье Дешама будет играть против Австрии. Также в этой группе выступят национальные команды Польши и Нидерландов – эти команды свой очный матч первого тура проведут в воскресенье.

Отметим, что на клубном уровне Маркус Тюрам представляет «Интер».