Джака признан лучшим игроком матча Венгрия – Швейцария

Сегодня, 15 июня, сборные Венгрии и Швейцарии провели свой первый матч на чемпионате Европы – 2024.

Встреча между командами из группы А завершилась победой швейцарцев со счетом 3:1.

После финального свистка лучшим футболистом минувшего поединка был признан 31-летний полузащитник «Байера» и сборной Швейцарии Гранит Джака. Стоит сказать, что игрок не отметился результативными действиями.

По итогам первого тура Швейцария занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав три очка. Столько же баллов у лидирующей Германии, но немцы впереди по дополнительным показателям.