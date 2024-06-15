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Чемпионат Европы по футболу 2024

ДУАлизм Эбишера: Из-за кого Швейцария едва не отпустила Венгрию

15 Июня 2024 • 18:29 Комментировать
Венгрия
1:3
Швейцария

Второй матч Евро-2024 канул в лету. Сборная Швейцарии встречалась с командой Венгрии и одержала победу с разницей в два мяча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о составляющих этого результата.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 5:15, в створ – 2:7, угловые - 2:6.

Протокол игры  
Венгрия1:3Швейцария
  12'Дуа Квадво (0:1)
  45'Эбишер Мишель (0:2)
(1:2) Варга Барнабас66'  
  90'Эмболо Брель (1:3)
Гулачи ПетерЛанг Адам 46' (Болла Бендегуз ( 46'  88') Орбан ВиллиСалаи Аттила  69' 79' (Адам Мартин ( 79') Фиола АттилаКеркез Милош 79' (Дордой Мартон ( 79') Надь Адам 67' (Кляйнхайслер Ласло ( 67') Шефер АндрашШаллаи РоландСобослаи ДоминикВарга Барнабас
Запасные: Чобот КевинБотка ЭндреХорват КристоферСаппанош ПетерНадь ЖолтБолог БотондДибус ДенешНего ЛоикСтайлс КаллумКата МихайГаздаг Даниэль
Зоммер ЯннШёр ФабианАканджи МануэльРодригес РикардоВидмер Сильван  5' 68' (Амдуни Зеки ( 68') Эбишер МишельФройлер Ремо  59' 86' (Ридер Фабиан ( 86') Джака ГранитНдой Дан 86' (Сьерро Венсан ( 86') Варгас Рубен 74' (Эмболо Брель ( 74') Дуа Квадво 68' (Стергиу Леонидас ( 68')
Запасные: Штеффен РенатоШакири ДжерданЭльведи НикоОкафор НоаМвого ИвонЗесигер СедрикКобель ГрегорЯшари Ардон
15 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

Можно считать ключевым творцом победы сборной Швейцарии Мишеля Эбишера, который одновременно едва не стал злым гением номинальных гостей. Его результативная передача и забитый мяч говорят сами за себя. Эбишер положил начало успеху швейцарцев, отдав чёткий проникающий пас на Дуа. Потом Мишель отличился самостоятельно, идеально вкрутив мяч в правый угол из-за пределов штрафной площади.

Однако во втором тайме Эбишер стал виновником пропущенного гола «крестоносцев». Поднявшие голову венгры поддавили швейцарцев, и как раз именно из-под Эбишера Барнабас Варга сократил отставание мадьяров в счёте. Плюс тот же Варга, выигравший пять верховых единоборств, мог наказать швейцарцев чуть раньше. Барнабасу остаётся только свои локти кусать за то, что он не попал в ворота головой, оказавшись между потерянными Родригесом и Эбишером.

Если бы не те позиционные провалы, лучшим игроком матча мы назвали бы Эбишера. А так согласимся с официальной версией и отдадим в этом плане пальму первенства Граниту Джаке, регулярно подносившему снаряды партнёрам и больше всех из двух команд владевшему мячом. Капитан сборной Швейцарии вёл сотоварищей за собой, и те проникались его лидерским духом.

Провальный матч провели центральные защитники сборной Венгрии. Неповоротливый Вилли Орбан не предотвратил выходы один на один Квадво Дуа и Бреля Эмболо, обернувшиеся двумя голами в ворота мадьяров. В целом Швейцария одержала заслуженную победу, но если бы в районе часа игры венгры плотнее прижали своих оппонентов, то главными героями и антигероями отчётного матча вполне могли бы стать другие лица.

Кирилл Иванцов

Кто лучший игрок матча?
Гранит Джака Мишель Эбишер Квадво Дуа Брель Эмболо Барнабас Варга Другой
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Венгрии

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