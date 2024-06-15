ДУАлизм Эбишера: Из-за кого Швейцария едва не отпустила Венгрию

Второй матч Евро-2024 канул в лету. Сборная Швейцарии встречалась с командой Венгрии и одержала победу с разницей в два мяча. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о составляющих этого результата.

Статистика матча: владение мячом – 45:55, удары по воротам – 5:15, в створ – 2:7, угловые - 2:6.

Можно считать ключевым творцом победы сборной Швейцарии Мишеля Эбишера, который одновременно едва не стал злым гением номинальных гостей. Его результативная передача и забитый мяч говорят сами за себя. Эбишер положил начало успеху швейцарцев, отдав чёткий проникающий пас на Дуа. Потом Мишель отличился самостоятельно, идеально вкрутив мяч в правый угол из-за пределов штрафной площади.

Однако во втором тайме Эбишер стал виновником пропущенного гола «крестоносцев». Поднявшие голову венгры поддавили швейцарцев, и как раз именно из-под Эбишера Барнабас Варга сократил отставание мадьяров в счёте. Плюс тот же Варга, выигравший пять верховых единоборств, мог наказать швейцарцев чуть раньше. Барнабасу остаётся только свои локти кусать за то, что он не попал в ворота головой, оказавшись между потерянными Родригесом и Эбишером.

Если бы не те позиционные провалы, лучшим игроком матча мы назвали бы Эбишера. А так согласимся с официальной версией и отдадим в этом плане пальму первенства Граниту Джаке, регулярно подносившему снаряды партнёрам и больше всех из двух команд владевшему мячом. Капитан сборной Швейцарии вёл сотоварищей за собой, и те проникались его лидерским духом.

Провальный матч провели центральные защитники сборной Венгрии. Неповоротливый Вилли Орбан не предотвратил выходы один на один Квадво Дуа и Бреля Эмболо, обернувшиеся двумя голами в ворота мадьяров. В целом Швейцария одержала заслуженную победу, но если бы в районе часа игры венгры плотнее прижали своих оппонентов, то главными героями и антигероями отчётного матча вполне могли бы стать другие лица.

Кирилл Иванцов