Ямаль станет самым молодым игроком за всю историю чемпионата Европы

Сегодня, 15 июня, сборная Испании и сборная Хорватии очным противостоянием начнут свой путь на чемпионате Европы – 2024.

Ранее были опубликованы стартовые составы команд на предстоящий поединок. Стало известно, что с первых минут на поле выйдет 16-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

На данный момент Ямалю 16 лет и 338 дней. Таким образом, он станет самым молодым футболистом в истории, принявшим участие в матче чемпионата Европы.