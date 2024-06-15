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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаль станет самым молодым игроком за всю историю чемпионата Европы

15 Июня 2024 • 18:25 Комментировать
Испания
3:0
Хорватия
1 1.93 X 3.50 2 4.50
2-й тайм

Сегодня, 15 июня, сборная Испании и сборная Хорватии очным противостоянием начнут свой путь на чемпионате Европы – 2024.

Ранее были опубликованы стартовые составы команд на предстоящий поединок. Стало известно, что с первых минут на поле выйдет 16-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

На данный момент Ямалю 16 лет и 338 дней. Таким образом, он станет самым молодым футболистом в истории, принявшим участие в матче чемпионата Европы.

Начало встречи первого тура Испания – Хорватия запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.
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