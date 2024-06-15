Перспективы Германии выиграть Евро-2024 после разгрома над Шотландией

Сборная Германии легко обыграла в стартовом матче Евро-2024 сборную Шотландии со счётом 5:1. Поговорим о том, какие перспективы у «бундестим», и как далеко сможет продвинуться сборная принимающей Евро страны.

Очевидно, что хозяева турнира считались фаворитами и сразу же это доказали. Немцы с первых минут задали высокий темп и, что очень важно, не сбавляли оборотов до финального свистка. «Горцы» могли получить и больше пяти мячей, даже без учёта отменённого гола Фюллькруга. Здесь ещё стоит сделать скидку и на посредственную игру сборной Шотландии, а также удаление ещё в первом тайме.

Далеко не всегда громкий успех в первой игре крупного турнира означает отличное выступление на дистанции. Можно вспомнить и победу сборной Испании над Коста-Рикой в Катаре, и яркий разгром венгров от Португалии на прошлом Евро, да и о победе сборной России над Чехией в 2012 году забывать не стоит. С другой стороны, действующий чемпион начал триумфальный путь с победы над сборной Турции со счётом 3:0, и это также был матч открытия.

Германия на домашних турнирах

Сборной Германии же вообще не привыкать бодро начинать домашние турниры: в 2006 году она выиграла у сборной Коста-Рики со счётом 4:2, а на чемпионате мира 1974 года команда победила Чили со счётом 1:0. В первом случае команда заняла 3-е место, а в 1974 году и вовсе выиграла титул. Стоит напомнить также, что на прошлом домашнем Евро-1988 «бундестим» дошла до полуфинала. Так что в целом домашние стены действительно помогают и могут стать одним из факторов успеха, а по вчерашней игре было заметно, какая яркая у Германии поддержка.

Молодёжь обрела уверенность

Если вернуться к сугубо футбольной истории, то заметно, что сборная Германии за время работы Юлиана Нагельсмана заметно эволюционировала и прибавила. Уже сложно вспомнить, что в какой-то момент немецкая общественность требовала смены тренера после неудачи в ряде контрольных матчей. Лидеры команды в отличной форме, а для Вирца и Мусиалы особенно важно забить в первой же игре, чтобы сбросить с себя давление.

Важно, что сборная Германии может видоизменяться по ходу игры, ведь дальше соперники будут куда серьёзнее, чем сборная Шотландии. Вполне вероятно, что в какой-то момент в старте окажется не тонкий и изящный Хаверц, а несколько неуклюжий, но пробивной Фюллькруг, да и схема игры не обязательно будет базовой на всём турнире и может видоизменяться. Глубина состава у сборной Германии не такая мощная, как у Франции, Англии или Португалии, но в любом случае это позволяет.

Суперкомпьютер Opta определил Германию как третьего фаворита чемпионата Европы после Англии и Франции, и с этим можно легко согласиться. Рано говорить о том, что сборная Германии будет всех крушить направо-налево, но даже в игре против не самого сильного соперника было видно, за счёт чего «бундестим» будет идти к победе на Евро.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев