На Евро-2024 впервые тренер получил жёлтую карточку

На чемпионате Европы завершился первый субботний матч. В нём сборная Швейцарии обыграла Венгрию со счётом 3:1 и, надо сказать, сделала неплохую заявку на выход в плей-офф.

Стоит отметить, что в концовке игры жёлтую карточку за лишние эмоции получил главный тренер швейцарской сборной Мурат Якин. На Евро-2024 это первый случай, когда предупреждение получает тренер.

Второй матч на чемпионате Европы сборная Швейцарии проведёт в среду, 19 июня. Альпийцы будут играть против Шотландии. Эта игра стартует в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что чемпионат Европы проходит в Германии.