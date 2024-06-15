Эбишер установил историческое достижение для игрока сборной Швейцарии на Евро

В первом матче второго игрового дня сборная Швейцарии уверенно переиграла соперников из Венгрии – 3:1. Коллективы встречались в группе А.

Гол и ассист в швейцарской команде оформил полузащитник «Болоньи» Мишель Эбишер. Сначала на 12-й минуте матча он ассистировал на Квадво Дуа, а после на 45-й минуте и сам дальним ударом поразил ворота венгров.

Как сообщает Opta, Эбишер стал первым швейцарцем в истории, оформивший гол и ассист в матче Евро.

Напомним, что виктория позволила швейцарцам как минимум до второго тура группового этапа занять второе место в квартете А. С тремя очками по дополнительным показателям команда Мурата Якина уступает сборной Германии с первого места. В пятницу «бундестим» разгромила сборную Шотландии (5:1).

Швейцария обыграла Венгрию с невнятным отрезком во втором тайме