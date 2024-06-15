Малафеев назвал лучшего вратаря Евро-2024

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос о лучшем голкипере текущего чемпионата Европы – 2024.

Малафеев заявил, что в настоящий момент он считает лучшим вратарем на турнире 38-летнего немца Мануэля Нойера.

«Несмотря на возраст, он продолжает демонстрировать потрясающую форму и является одним из самых надежных вратарей в мире», — заявил Малафеев «РБ Спорту».

Напомним, в первом туре чемпионата Европы – 2024 сборная Германии уверенно разгромила Шотландию со счетом 5:1.

В следующем туре подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют с Венгрией, а шотландцы встретятся с командой Швейцарии.