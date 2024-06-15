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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мурат Якин стартовал с победы: Швейцария обыграла Венгрию с невнятным отрезком во втором тайме

15 Июня 2024 • 17:55 Комментировать
Венгрия
1:3
Швейцария
окончен

Вторым матчем на Евро-2024 и первым субботним стала встреча сборных Венгрии и Швейцарии. Это, конечно, не самые топовые команды, но борьба за вторую и третью (возможно) путёвку в 1/8 финала в этой группе должна быть ожесточённой.

Протокол игры  
Венгрия1:3Швейцария
  12'Дуа Квадво (0:1)
  45'Эбишер Мишель (0:2)
(1:2) Варга Барнабас66'  
  90'Эмболо Брель (1:3)
Гулачи ПетерЛанг Адам 46' (Болла Бендегуз ( 46') Орбан ВиллиСалаи Аттила  69' 79' (Адам Мартин ( 79') Фиола Аттила  88'Керкез Милош 79' (Дордой Мартон ( 79') Надь Адам 67' (Кляйнхайслер Ласло ( 67') Шефер АндрашШаллаи РоландСобослаи ДоминикВарга Барнабас
Запасные: Чобот КевинБотка ЭндреХорват КристоферСаппанош ПетерНадь ЖолтБолог БотондДибус ДенешНего ЛоикСтайлс КаллумКата МихайГаздаг Даниэль
Зоммер ЯннШёр ФабианАканджи МануэльРодригес РикардоВидмер Сильван  5' 68' (Амдуни Зеки ( 68') Эбишер МишельФройлер Ремо  59' 86' (Ридер Фабиан ( 86') Джака ГранитНдой Дан 86' (Сьерро Венсан ( 86') Варгас Рубен 74' (Эмболо Брель ( 74') Дуа Квадво 68' (Стергиу Леонидас ( 68')
Запасные: Штеффен РенатоШакири ДжерданЭльведи НикоОкафор НоаМвого ИвонЗесигер СедрикКобель ГрегорЯшари Ардон
15 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

Накануне хозяйка турнира Германия разнесла Шотландию. Именно с этими командами в одной группе оказались Венгрия и Швейцария. Мадьяры квалифицировались на континентальное первенство с первого места отборочной группы, где также были Сербия, Черногория, Литва и Болгария. А Швейцария заняла второе место после Румынии в секстете, где также находились Израиль, Беларусь, Косово и Андорра.

Теперь к игре. На исходе десятиминутки получилась плюс-минус перспективная атака венгров на скорости. Аттила Фиола прошёл по правому флангу и отдал коротко на полуфланг Роланду Шаллаи – тот пальнул мимо ближней девятки створа. Швейцарцы отреагировали голом, который поначалу ошибочно отменился как фиктивный. Так что пришлось видеоассистентам исправлять оплошность лайнсмена.

Мишель Эбишер покатил проникающий пас на Квадво Дуа, а тот опередил Вилли Орбана и реализовал рандеву с Петером Гулачи (0:1). После гола венгры долго приходили в себя. Швейцарцы владели мячом порядка двух третей игрового времени. Новый момент возник у них, когда Рубен Варгас на правом полуфланге продавил Аттилу Салаи и пробил по воротам, а Гулачи на последнем рубеже отвратил угрозу.

Ближе к тридцатой минуте Фабиан Шер вошёл в чужую штрафную, нанёс заблокированный удар и бесполезно обратился к арбитру по поводу теоретического пенальти. Спорадические позиционные атаки венгров выглядели беззубыми. Максимум, чего они добились до перерыва, это удар Орбана в руки Зоммера с подачи Собослаи со штрафного. Да и если б гол там, наверняка было бы зафиксировано положение «вне игры».

Швейцарцам не хватало выверенности в штрафной площадке соперников. К примеру, Джака подключил по правому полуфлангу Ндоя, который отдал нечёткий пас на третьего. Впрочем, к концу тайма номинальные гости поднажали и отличились во второй раз. Фройлер поперечно поделился мячом с Эбишером, и тот положил блестящую закрутку в правый угол с приличной дистанции (0:2).

После перерыва «крестоносцы» больше подумывали о защите собственных ворот. Но и впереди имели кое-какие шансы. Джака слева выкатил мяч на Дуа, чей удар в ближний угол стал добычей Гулачи. Парировал венгерский вратарь также попытку Варгаса. Ндой после перехвата выстрелил выше створа. Не попал в другие ворота вывалившийся один на один Варга, но у него офсайд был.

Зато не попал Барнабас в положение «вне игры» спустя пару минут, когда Шаллаи навесил на него с левого фланга. Варга, затесавшись между Рикардо Родригесом и Эбишером, головой ударил мимо. То реальным моментом являлось. В общем, просели швейцарцы и доигрались. Собослаи подал слева на дальнюю штангу, где Варга в падении головой послал мяч в сетку, оставив не у дел Эбишера (1:2).

Развить почин мадьярам не удалось. Команда Мурата Якина применила необходимые рычаги, дабы отодвинуть игру от своих ворот. Во втором тайме швейцарцы явно играли уже по счёту, а венгры всё-таки не сумели найти резервов для полноценного перелома ситуации, и в самой концовке счёт скорее стал бы 1:3. Он таким и стал, когда Эмболо во время рандеву перекинул Гулачи, потеряв по ходу движения элемент одежды. Во втором туре Швейцария сыграет с Шотландией, а Венгрия – с Германией.

Кирилл Иванцов

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