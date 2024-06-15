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Чемпионат Европы по футболу 2024

Макгрегор сделал ставку на лучшего бомбардира Евро-2024

15 Июня 2024 • 17:54 Комментировать (1)

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, снявшийся с поединка против Майкла Чендлера на UFC 303, сделал очередную ставку на футбол.

Ранее ирландец поставил крупную сумму на победу сборной Испании на Евро-2024, назва это «лёгкими деньгами».

После этого Макгрегор попытался предсказать лучшего бомбардира европейского первенства, сделав ставку на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«60 штук на то, что Роналду сохранит за собой «Золотую бутсу» чемпионата Европы. Siuuu!»

С пятью голами Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.


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Евро-Футбол.Ру,
евро-2024 Конор МакГрегор
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
15 Июня 2024 в 18:07
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