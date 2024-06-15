Ямаль и Модрич – в основе: Испания и Хорватия назвали составы на матч Евро-2024

В субботу вечером в первом туре группового этапа чемпионата Европы сыграют сборные Испании и Хорватии.

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте включил в стартовый состав таких игроков: Симон, Карвахаль, де Норман, Начо, Кукурелья, Родри, Педри, Руис, Ямаль, Уильямс, Мората.

Наставник сборной Хорватии Златко Далич, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Брозович, Ковачич, Модрич, Майер, Крамарич, Будимир.

Матч между сборными Испании и Хорватии стартует 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.