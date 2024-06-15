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Чемпионат Европы по футболу 2024

Канчельскис оценил шансы сборной Сербии в матче с Англией

15 Июня 2024 • 17:37 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.60 X 4.50 2 1.48
16.06 22:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Сербии и Англии.

«Есть ли у Сербии шансы? Шансы всегда есть, и их надо использовать. Но думаю, конечно, им придется сложно, поскольку англичане намного сильнее», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Эксперт считает, что сербы смогут навязать борьбу, но вряд ли зацепятся даже за ничейный результат.

Встреча первого тура Евро-2024 между Сербией и Англией состоится завтра, 16 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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