Канчельскис оценил шансы сборной Сербии в матче с Англией

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Сербии и Англии.

«Есть ли у Сербии шансы? Шансы всегда есть, и их надо использовать. Но думаю, конечно, им придется сложно, поскольку англичане намного сильнее», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Эксперт считает, что сербы смогут навязать борьбу, но вряд ли зацепятся даже за ничейный результат.

Встреча первого тура Евро-2024 между Сербией и Англией состоится завтра, 16 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.