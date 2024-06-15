Венгрия сократила разрыв в счёте в матче против Швейцарии

В субботу вечером на чемпионате Европы - 2024 продолжается матч между сборными Венгрии и Швейцарии. В первом тайме альпийцы смогли обеспечить себе комфортное преимущество с разницей в два гола, но венгры активно начали второй тайм и вернулись в игру.

Сократить разрыв в счёте сборной Венгрии удалось на 66-й минуте. После подачи с левого фланга от Доминика Собослаи головой с близкой дистанции точно пробил Барнабас Варга, который смог выиграть борьбу за позицию у защитника.

Следить за матчем между сборными Венгрии и Швейцарии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.