В «Оренбурге» допустили появление в клубе участников чемпионата Европы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб могут пополнить футболисты, выступающие на чемпионате Европы в Германии.

«Бог его знает, всякое бывает. Всё дело в финансах, но кто-то из не топовых сборных может к нам приехать», — цитирует Андреева Metaratings.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в РПЛ.

Напомним, чемпионат Европы стартовал вчера, 14 июня, уверенной победой сборной Германии над командой Шотландии (5:1). В составе немецкой команды забивали Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.