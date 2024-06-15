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Чемпионат Европы по футболу 2024

В «Оренбурге» допустили появление в клубе участников чемпионата Европы

15 Июня 2024 • 16:54 Комментировать (1)

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб могут пополнить футболисты, выступающие на чемпионате Европы в Германии.

«Бог его знает, всякое бывает. Всё дело в финансах, но кто-то из не топовых сборных может к нам приехать», — цитирует Андреева Metaratings.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в РПЛ.

Напомним, чемпионат Европы стартовал вчера, 14 июня, уверенной победой сборной Германии над командой Шотландии (5:1). В составе немецкой команды забивали Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
15 Июня 2024 в 17:07
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