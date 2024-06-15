Швейцария упрочила преимущество над Венгрией, забив красивый гол

В субботу в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы играют сборные Венгрии и Швейцарии. На 45-й минуте игры альпийцы смогли упрочить своё преимущество в счёте. Мишель Эбишер около чужой штрафной площади убрал мяч себе под правую ногу и нанёс красивый удар точно под правую штангу!

На перерыв сборные Венгрии и Швейцарии ушли при счёте 0:2 на табло. Швейцарец Мишель Эбишер записал на свой счёт гол и голевой пас на партнёра.

Следить за вторым таймом в матче Евро-2024 между cборными Венгрии и Швейцарии можно будет на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.