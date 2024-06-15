Собослаи вошёл в историю чемпионатов Европы с рекордом

Полузащитник национальной сборной Венгрии Доминик Собослаи установил рекорд чемпионатов Европы. Он стал самым молодым капитаном в истории турнира, выведя венгерскую команду на поле с повязкой в возрасте 23 лет 7 месяцев и 21 дня. Об установлении рекорда рассказывает BBC.

В первом туре группового этапа чемпионата Европы - 2024 сборная Венгрии играет против Швейцарии. Следить за игрой во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. В Группе А также выступают сборные Германии и Шотландии.

Отметим, что на клубном уровне Доминик Собослаи представляет английский «Ливерпуль».