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Чемпионат Европы по футболу 2024

Собослаи вошёл в историю чемпионатов Европы с рекордом

15 Июня 2024 • 16:41 Комментировать
Венгрия
0:2
Швейцария
1 3.75 X 3.30 2 2.18
2-й тайм

Полузащитник национальной сборной Венгрии Доминик Собослаи установил рекорд чемпионатов Европы. Он стал самым молодым капитаном в истории турнира, выведя венгерскую команду на поле с повязкой в возрасте 23 лет 7 месяцев и 21 дня. Об установлении рекорда рассказывает BBC.

В первом туре группового этапа чемпионата Европы - 2024 сборная Венгрии играет против Швейцарии. Следить за игрой во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. В Группе А также выступают сборные Германии и Шотландии.

Отметим, что на клубном уровне Доминик Собослаи представляет английский «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Доминик Собослаи

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ВЕНГРИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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