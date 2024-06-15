Пирожков рассказал, почему ожидает провала Хорватии на Евро-2024

Футбольный комментатор Олег Пирожков не верит в успех сборной Хорватии на текущем чемпионате Европы – 2024.

«Думаю, что старость — ключевой фактор Хорватии. На эту команду не было серьезных ставок и на ЧМ‑2022, но там команда прыгнула выше головы. Это была ее лебединая песня», — заявил Пирожков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Эксперт считает, что у хорватов серьезные проблемы со скамейкой, а также есть проблема центрального нападающего.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года, который прошел в Катаре, сборная Хорватии финишировала на третьей позиции.

Сегодня, 15 июня, Хорватия начнет свой путь на Евро-2024 матчем против Испании. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.