Дьяков: «Шотландцы не вышли играть в футбол в матче с Германией»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о минувшем матче чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии.

Встреча первого тура завершилась разгромной победой немцев со счетом 5:1.

«Шотландия — очень слабый соперник, судя по вчерашнему матчу. Шотландцы не вышли играть в футбол. Я не знаю, на что они рассчитывали в этой игре», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Германия и до этой победы считалась одним из фаворитов турнира, но все же после первого матча не стоит отправлять команду в высокие стадии плей-офф.

В эти минуты проходит встреча между Венгрией и Швейцарией, которые являются соперниками Германии и Шотландии по группе А. Следить за ходом событий поединка можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.