Швейцария забила Венгрии на Евро-2024 благодаря ВАР

Субботнюю программу на Евро-2024 открывает матч между сборными Венгрии и Швейцарии. Открыть счёт «крестоносцам» удалось на 14-й минуте, когда Квадво Дуа реализовал выход один на один с голкипером.

Боковой арбитр зафиксировал офсайд, поэтому радость Дуа и других швейцарцев изначально была недолгой. Но после проверки момента ВАР выяснилось, что положения «вне игры» во время передачи от Мишеля Эбишера не было. Гол был засчитан, и игроки сборной Швейцарии принялись радоваться по-настоящему.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Венгрия – Швейцария можно в текстовой трансляции.