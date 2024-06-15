У Модрича спросили, станет ли Евро-2024 его последним крупным турниром с Хорватией

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос, станет ли Евро-2024 его последним крупным турниром в составе национальной команды.

«Я нахожусь в том возрасте, когда не могу слишком много думать о будущем. Я знаю, что у меня осталось мало футбола, что я нахожусь на закате своей карьеры. Насколько долго она ещё продлится, я не знаю», - сказал Модрич аргентинскому ESPN.

Луке Модричу 38 лет. Чемпионат Европы – 2024 станет его девятым крупным турниром – первым был чемпионат мира в 2006 году.

В субботу сборная Хорватии проведёт матч против Испании, не пропустите текстовую трансляцию.