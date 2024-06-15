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Чемпионат Европы по футболу 2024

У Модрича спросили, станет ли Евро-2024 его последним крупным турниром с Хорватией

15 Июня 2024 • 15:52 Комментировать
Испания
...
Хорватия
1 1.93 X 3.50 2 4.50
Через 1 ч. 42 мин.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос, станет ли Евро-2024 его последним крупным турниром в составе национальной команды.

«Я нахожусь в том возрасте, когда не могу слишком много думать о будущем. Я знаю, что у меня осталось мало футбола, что я нахожусь на закате своей карьеры. Насколько долго она ещё продлится, я не знаю», - сказал Модрич аргентинскому ESPN.

Луке Модричу 38 лет. Чемпионат Европы – 2024 станет его девятым крупным турниром – первым был чемпионат мира в 2006 году.

В субботу сборная Хорватии проведёт матч против Испании, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич

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