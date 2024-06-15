Карвахаль поделился ожиданиями от встречи с Модричем в матче со сборной Хорватии

Правый защитник сборной Испании Дани Карвахаль находится в предвкушении от встречи со своим одноклубником Лукой Модричем, который является капитаном сборной Хорватии. Напомним, «красная фурия» сегодня сыграет свой первый матч на Евро-2024 против «шашечных».

«Надеюсь, это будет не день Модрича, но его ждёт особенный матч. Я постараюсь заполучить его футболку после игры», – цитирует Карвахаля Madrid Xtra.

Модрич и Карвахаль вместе выиграли по 6 титулов Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». 38-летний Лука вскоре должен продлить контракт с «королевским клубом» ещё на один сезон.