Венгрия и Швейцария назвали составы на второй матч Евро-2024

Субботнюю программу матчей на чемпионате Европы – 2024 будет открывать противостояние между сборными Венгрии и Швейцарии.

Сборная Венгрии начнёт игру в таком составе: Гулачи, Ланг, Орбан, Салаи, Фиола, Керкез, Надь, Шефер, Шаллаи, Собослаи, Варга.

В стартовом составе сборной Швейцарии, в свою очередь, выйдут следующие игроки: Зоммер, Шёр, Аканджи, Родригес, Видмер, Ндой, Джака, Фройлер, Эбишер, Варгас, Дуа.

Матч Венгрия – Швейцария стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.