Игнатьев: «Сборная Германии провела блестящую игру»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе сборной Германии над Шотландией (5:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Специалист выразил восхищение тем, что, добившись крупного счёта, немцы не сбавили обороты, а продолжили оказывать давление на своего соперника.

«Для них эта игра была трамплином в плане подготовки к будущему, и они не хотели достигать победы малой кровью. Они провели блестящую игру. Мне очень понравилось, как Нагельсманн выстроил игру с участием Кросса», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Свой следующий матч на чемпионате Европы сборная Германии проведёт 19 июня против «Венгрии». Начало — в 19:00 по московскому времени.