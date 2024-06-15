Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась

В социальных сетях появилось видео с тренировки сборной Португалии, которую накануне посетили около 8 тысяч человек. Разумеется, большинство из них стремились как можно ближе увидеть звёздного нападающего Криштиану Роналду. Дошло до того, что около дюжины болельщиков прорвались на футбольное поле, несмотря на действия сотрудников службы безопасности.

Стоит отметить вратаря Виктора Са – он даже схватил одного из фанатов, помогая представителям службы безопасности ликвидировать нашествие.

Первый матч на чемпионате Европы – 2024 сборная Португалии проведёт во вторник, 18 июня. Команда Роберто Мартинеса будет играть против Чехии.