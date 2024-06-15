Нигматуллин рассказал, что его шокировало в первом матче Евро-2024

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о первом матче на чемпионате Европы, в котором Германия разгромила Шотландию со счётом 5:1. По словам экс-вратаря, игра получилась интересной, несмотря на разгром. В то же время Нигматуллин отметил, что его шокировала грубая игра.

«Единственное, что меня шокировало, это грубая игра. Было пару моментов, когда могли оторвать ноги. Не хотелось бы, чтобы на чемпионате Европы была тенденция на грубую игру», - цитирует Нигматуллина Metaratings.

Во втором туре Евро-2024 сборная Германии сыграет против Венгрии (19 июня), а в третьем – против Швейцарии (23 июня).