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Чемпионат Европы по футболу 2024

Один из нападающих не поможет сборной Нидерландов в первой игре на Евро-2024

15 Июня 2024 • 14:17 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
16.06 16:00

В воскресенье сборная Нидерландов стартует на чемпионате Европы матчем против Польши. Как сообщает De Telegraaf, последнюю тренировку перед отъездом в Гамбург «оранжевые» завершили без одного из нападающих – Брайан Броббей до сих пор восстанавливается от повреждения подколенного сухожилия, полученного в начале недели. Броббей работает по индивидуальной программе.

Отмечается, что 22-летний Броббей не сыграет против Польши, но отправится на игру с командой.

На клубном уровне Брайан Броббей представляет «Аякс». В 43 матчах сезона 2023/2024 нападающий забил 22 гола и отдал 12 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайан Броббей сборная Нидерландов

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