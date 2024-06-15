Один из нападающих не поможет сборной Нидерландов в первой игре на Евро-2024

В воскресенье сборная Нидерландов стартует на чемпионате Европы матчем против Польши. Как сообщает De Telegraaf, последнюю тренировку перед отъездом в Гамбург «оранжевые» завершили без одного из нападающих – Брайан Броббей до сих пор восстанавливается от повреждения подколенного сухожилия, полученного в начале недели. Броббей работает по индивидуальной программе.

Отмечается, что 22-летний Броббей не сыграет против Польши, но отправится на игру с командой.

На клубном уровне Брайан Броббей представляет «Аякс». В 43 матчах сезона 2023/2024 нападающий забил 22 гола и отдал 12 голевых передач на партнёров.