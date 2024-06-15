Сборная Шотландии оставила фанатов без сосисок

Сборная Шотландии провалила стартовый матч на Евро-2024, проиграв Германии со счётом 1:5. Перед стартом турнира сеть пекарен Gregg сообщила о намерении бесплатно раздавать сосиски за успехи шотландской команды в атаке, на что обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт». Количество бесплатных сосисок должно было вычисляться по формуле 10 000*xG (ожидаемые голы команды).

В игре с Германией шотландцы показали нулевой xG, что в футболе бывает крайне редко. Таким образом, фанаты остались без сосисок, ведь 10 000*0 = 0.

Самое интересное, что сборной Шотландии удалось забить Германии один гол – свои ворота поразил защитник Антонио Рюдигер.