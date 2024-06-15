В Англии определились с будущим Саутгейта в сборной

Действующий контракт Гарета Саутгейта по работе со сборной Англии рассчитан до конца 2024 года. Специалист несколько раз намекал на то, что он покинет должность, если команда плохо выступит на чемпионате Европы.

Тем временем на страницах Mirror приводится информация о том, что руководители Футбольной ассоциации Англии не планируют расставаться с Саутгейтом. Боссы хотят, чтобы Гарет готовил команду к чемпионату мира – 2026, то есть хотят продлить контракт.

Отмечается, что Саутгейт вряд ли потеряет работу даже в случае провала сборной Англии на Евро-2024 в виде невыхода из группы.