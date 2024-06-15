Стипиди раскритиковал новшество на Евро-2024 по поводу споров футболистов с арбитрами

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о попытках УЕФА запретить спорить с судьями некапитанам команд.

- Я негативно отношусь к такому нововведению. Для чего это делают, я не знаю. На те случаи, когда футболисты агрессивно реагируют на решения судьи, у арбитра есть карточки.

Вчера был матч Германия – Шотландия на чемпионате Европы. Все же его видели? Немножко была грубоватость со стороны шотландцев, но они вообще играют в британской манере, поэтому тут обижаться не на что. И разве футболисты ничего не говорили арбитру, или все слепые?

Игроки, не только капитаны, не в агрессивной форме, но разговаривали с судьёй, правильно? Неужели не видно было? Клеман Тюрпен – сильный арбитр, он спокойно реагировал, никаких конфликтов не было. Я же говорю, есть жёлтые карточки, с помощью которых арбитр регулирует дисциплину на поле. Портеус сыграл грубо – и получил красную карточку. Возмущался он? Нет, спокойно ушёл с поля.

УЕФА или ФИФА уже настолько зачудили, что каждый раз нечто новое выдумывают. Какие-то синие карточки собираются ввести или ещё что-то. Футбол хотят окончательно превратить в шоу. Но это игра, которая не приемлет такой чепухи, и не нужно озадачивать ею футболистов. Они должны заниматься футболом, а судья – следить за соблюдением футболистами правил игры.

У меня был случай в судейской практике, я вам расскажу сейчас. Футболист начал возмущаться моим решением, и я дал ему жёлтую карточку. Он мне сказал: «Товарищ судья, я же капитан, имею право». И в грубой форме нецензурными словами. Я его подозвал, говорю: «Когда ты станешь майором, тогда сможешь со мной разговаривать, а сейчас вот тебе красная», – заключил Стипиди.

В матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1.

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